Stasera in TV: “Maleficent” e “Chocolat”

Per la cena di Santo Stefano, passato il cenone natalizio, è ancora tempo di film. Ecco i maggiori titoli da guardare con famiglia o amici.

Cosa guardare in TV la sera del 26 dicembre? Con Natale alle spalle e i regali già scartati, chi dopo i lauti pasti del Cenone non se la sente d’uscire può trovare conforto con una ricca programmazione televisiva. Ecco i principali film da non perdere stasera.

Maleficent [Rai Uno, 21:25]: Quando la principessa Aurora viene al mondo, tutto il regno + entusiasta. L’unica ad essere furiosa è la strega cattiva Malefica (Angelina Jolie) che maledice la piccola, prefigurandole la morte al compimento dei sedici anni per via di una puntura di un dito sul fuso di un filatoio. Crescendo sotto l’ala protettiva del padre e delle tre fatine Giuggiola, Florina e Verdelia, Aurora si ritroverà al centro di un conflitto tra il regno della foresta che ha imparato ad amare e il regno umano a cui appartiene mentre Malefica realizzerà che la principessa potrebbe essere la chiave per la pace, prendendo drastiche decisioni che cambieranno per sempre entrambi i mondi.

Il Signore degli Anelli – Il ritorno del re [20 Mediaset, 21:05]: Sauron ha deciso di sferrare l’attacco decisivo all’umanità nella capitale di Gondor, a Minas Tirith dove Gandalf (Ian McKellen) sta cercando in tutti i modi di spingere l’ormai smembrato esercito di Gondor a una reazione. Nel frattempo Theoden si allea ai guerrieri di Rohan per combattere al loro fianco. Per quanto coraggioso, fedele e pieno di immensa lealtà, l’esercito allestito dagli umani non può tenere testa alle innumerevoli armate nemiche che arrivano da tutto il regno. Ma questo è un sacrificio che va compiuto per tenere distratto Sauron e concedere a Frodo la possibilità di arrivare a distruggere l’anello.

Il cammino per Santiago [Rai Movie, 21:10]: Tom (Martin Sheen), un medico statunitense, arriva in un paesino sui Pirenei francesi per recuperare il corpo del figlio, morto durante una tempesta mentre si stava recando in pellegrinaggio a Santiago de Compostela, in Spagna. Per capire cosa passasse nella mente del giovane durante quel viaggio, l’uomo decide di completare il suo progetto, affrontando in solitaria il percorso di 800 km che lo separa dal centro spagnolo e portando con sé le ceneri del ragazzo. Durante il cammino, Tom incontrerò altri pellegrini, che colmi di fede lo aiuteranno a riscoprire il vero valore della vita.

Chocolat [Paramount Channel, 21:10]: La bella e affascinante Vianne e sua figlia Anouk aprono una cioccolateria a Lansquenet, un paesino in Francia. La vita del paesino viene stravolta dall’evento, anche perché la cioccolateria viene aperta nel periodo quaresimale in cui bisognerebbe osservare il digiuno. Inoltre arrivano in città un gruppo di zingari il cui capo fa amicizia con Vianne.