Coronavirus, circolare del Ministero: “Italia in fase epidemica acuta”

Il Ministero della Salute ha emanato una circolare in cui chiede alle Regioni di rafforzare le misure di contenimento da coronavirus a causa della fase acuta in cui si trova attualmente l'Italia.

Il coronavirus corre veloce in tutta Italia e l’arrivo della variante Omicron ha accelerato il processo e i contagi sono nettamente in aumento. A tal proposito, il Ministero della Salute ha pubblicato una circolare spiegando la situazione attuale dell’Italia. Il Ministero della Salute ha invitato i governatori a rafforzare le misure di assistenza sanitaria per fronteggiare l’eventuale aumento dei contagi da Covid. L’Italia è in una fase epidemica acuta, ha fatto presente il ministro Roberto Speranza, caratterizzata da una elevata velocità di trasmissione del virus.

“L’Italia si trova in fase epidemica acuta – si legge nella ricolare – caratterizzata da una elevata velocità di trasmissione del virus SarsCoV2 nella maggior parte del paese. Si necessita di rafforzamento delle misure organizzative per la gestione dell’attuale fase epidemica”.

“Nel raccomandare la tempestiva attivazione a livello regionale di tutte le misure organizzative per fronteggiare un eventuale incremento anche sostenuto della domanda di assistenza sanitari” – si legge nella circolare.