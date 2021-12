Sicilia, disabili torturati in una casa di cura: “Fateci uscire da qui” [VIDEO]

Maltrattamenti e torture nei confronti di persone con disabilità in una casa di cura nel Palermitano: le immagini diffuse dalla Guarda di Finanza di Palermo.

Torture nei confronti di persone con disabilità in una onlus nel Palermitano. I militari della Guardia di Finanza del comando provinciale di Palermo hanno scoperto gravissimi episodi di maltrattamenti di persone assistite nella casa di cura ‘Suor Rosina La Grua’ di Castelbuono.

Eseguita un’ordinanza cautelare nei confronti di 35 persone accusate, a vario titolo, di tortura, maltrattamenti, sequestro di persona, corruzione, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, malversazione e frode nelle pubbliche forniture. Il gip ha anche disposto il sequestro della casa di cura e di disponibilità finanziarie per un valore di oltre 6,7 milioni di euro.

Le indagini degli uomini del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo hanno riguardato una onlus che gestisce, in regime di convenzione pubblica “a ciclo continuo”, servizi di riabilitazione per 23 pazienti con disabilità grave.

Dieci indagati sono stati portati in carcere, per sette sono scattati gli arresti domiciliari, cinque sono stati sottoposti all’obbligo di dimora nel comune di residenza e tredici sono destinatari della misura interdittiva del divieto di esercitare attività professionali per un anno.