Stasera in TV: in onda “Interstellar”

Film e show da non perdere: è quanto riservato stasera al piccolo schermo e proposto dalla redazione di LiveUnict.

Interstellar [Canale 20 Mediaset, ore 21:04]: ambientato in un futuro imprecisato, il film prende le mosse da un violento cambiamento climatico che ha colpito l’agricoltura. Il granturco sembra essere l’unica coltivazione ancora fattibile e un gruppo di scienziati desidera scovare nuovi luoghi adatti a coltivarlo, per salvare l’umanità.

Tornando a casa per Natale [La 5, ore 21:10]: i genitori hanno deciso di separarsi ma due sorelle desiderano, almeno apparentemente, riunire la famiglia in occasione del Natale. Dietro, in realtà, si cela un obiettivo più grande.