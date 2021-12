A Natale scegli il tuo futuro: certifica il tuo inglese

Natale è il momento dei regali per le persone care e può essere anche il momento in cui scegliere di investire su stessi o sul futuro di chi abbiamo a cuore.

C’è tempo fino al 19 dicembre per richiedere la Christmas pomo di JM English dedicata all’ottenimento di una certificazione linguistica riconosciuta dal Miur.

Natale è il momento dei regali per le persone care e può essere anche il momento in cui scegliere di investire su stessi o sul futuro di chi abbiamo a cuore: con la promozione natalizia la scuola di inglese JM English Catania include il costo dell’esame di certificazione livello A2- B1 -B2- C1- C2 riconosciuto dal Miur all’acquisto del corso di preparazione, della durata di 6 mesi.

L’opportunità è aperta a tutti i catanesi: studenti, giovani professionisti, dipendenti pubblici, etc. chiunque desideri migliorare la propria conoscenza della lingua e prepararsi l meglio per superare un esame di certificazione che permetta di attestare la propria competenza, sia in ambito privato sia nei concorsi pubblici.

Conoscere l’inglese è fondamentale per la propria carriera e anche per la vita, dal momento che ormai la maggior parte degli strumenti che usiamo adotta la lingua inglese. allo stesso tempo però è importante dimostrare le proprie competenze linguistiche con una certificazione riconosciuta, un’aggiunta al percorso formativo che può risultare fondamentale in ambito scolastico, universitario e professionale.

Il corso di inglese in promozione – da svolgere in sede o online – permette di prepararsi per un esame finalizzato ad ottenere i seguenti livelli di certificazione linguistica:

A2 – Certifica la capacità di comprendere espressioni comuni in relazione a soggetti di importanza immediata e descrivere con parole semplici aspetti della propria formazione e provenienza, l’ambiente circostante e questioni in aree di urgenza immediata.

– Certifica la capacità di comprendere espressioni comuni in relazione a soggetti di importanza immediata e descrivere con parole semplici aspetti della propria formazione e provenienza, l’ambiente circostante e questioni in aree di urgenza immediata. B1 – Dimostra di saper interagire con persone di madrelingua inglese e di sostenere conversazioni su argomenti familiari ma non è sufficiente per essere completamente indipendenti dal punto di vista linguistico.

– Dimostra di saper interagire con persone di madrelingua inglese e di sostenere conversazioni su argomenti familiari ma non è sufficiente per essere completamente indipendenti dal punto di vista linguistico. B2 – Certifica una competenza d’inglese scritto e parlato sufficiente per lavorare o studiare in un ambiente anglofono.

– Certifica una competenza d’inglese scritto e parlato sufficiente per lavorare o studiare in un ambiente anglofono. C1 – Certifica una competenza standard dell’inglese richiesta ad imprenditori, professionisti o studenti diplomati. È riconosciuta da oltre 3.000 università, college, centri d’impiego e dipartimenti di governo nel mondo.

– Certifica una competenza standard dell’inglese richiesta ad imprenditori, professionisti o studenti diplomati. È riconosciuta da oltre 3.000 università, college, centri d’impiego e dipartimenti di governo nel mondo. C2 – Dimostra che padroneggi la lingua inglese e che la usi fluentemente per ricerche complesse e in ambito accademico e professionale. Si tratta del livello più alto degli esami Cambridge e Assessment English.

La scuola di inglese JM English Catania mette a disposizione un servizio di consulenza gratuito per conoscere il percorso formativo più adatto alle proprie esigenze e testare il livello di partenza.

Per maggiori informazioni sulla Christmas promo e per scoprire come richiederla