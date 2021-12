Catania, nascondeva la droga nella cassetta postale: arrestato un 49enne

Un uomo di 49 anni è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti a Catania. L'uomo nascondeva la droga nella cassetta postale.

I Carabinieri della “Squadra Lupi” del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale, nella flagranza di reato, hanno posto agli arresti un catanese 49enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Va ancora una volta a segno l’attività antidroga dei “Lupi”, impegnati nella caccia di pusher nelle redditizie piazze di spaccio catanesi. In particolare nella mattinata, durante un servizio antidroga preceduto da una costante attività info investigativa, i militari avevano puntato la loro preda in via Villascabrosa, dove hanno infatti notato il 49enne utilizzare la cassetta postale di un’abitazione come originale nascondiglio per la droga che, poi, consegnava al cliente di turno.

Uno degli acquirenti ha però notato la presenza dei militari dando l’allarme, così provocando il repentino allontanamento di tutti i compratori ma non del pusher che è stato bloccato e poi, dopo essere stato sottoposto a perquisizione, trovato in possesso di 40 euro ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Ma i militari, immediatamente dopo, hanno controllato quella cassetta postale perché sicuri che all’interno l’uomo vi occultasse la droga, giusta supposizione perché, al suo interno, hanno trovato 26 dosi di marijuana già confezionata per la vendita al dettaglio nonché l’immancabile bilancino di precisione.