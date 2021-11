Catania, si è spento Don Alfio Salemi: era parroco della Chiesa San Luigi Gonzaga

Morto a Catania Don Alfio Salemi, ben conosciuto in città: per tanti anni è stato parroco della chiesa di San Luigi Gonzaga.

Nelle scorse ore è deceduto Don Alfio Salemi. Per tanti anni è stato un punto di riferimento per la comunità della Parrocchia di San Luigi Gonzaga (del viale Mario Rapisardi), di cui era parroco.

La notizia della sua scomparsa ha destato una generale commozione in città. Nato a Zafferana Etnea nel 1932, Don Alfio Salemi fu ordinato sacerdote il 21 luglio 1957.

I funerali si terranno nella Parrocchia in cui ha operato per tanti anni domani, 1 dicembre, alle ore 16:0o. La celebrazione potrà essere seguita in Chiesa in modo contingentato, nel salone teatrale attraverso videoproiezione o in streaming per mezzo della pagina Facebook della Parrocchia.