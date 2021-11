Stasera in TV: in onda “Christmas Under Wraps” e “Lucy”

Cosa guardare stasera in TV? La redazione LiveUnict propone film interessanti da guardare stasera, per passare una serata lontana dal freddo.

Lucky [Rai 4, ore 21:20]: May Ryer è vittima dell’aggressione di un uomo mascherato. Ne la polizia ne suo marito le sono d’aiuto, così la donna decide di difendersi da sola dalle successive incursioni dello stalker.

Lucy [Italia 1, ore 21:20]: A seguito di circostanze indipendenti dalla sua volontà, la giovane studentessa Lucy (Scarlett Johansson) vede le sue capacità intellettuali crescere all’infinito. Colonizzando il suo cervello, acquisirà poteri illimitati che le permetteranno di trasformarsi in una micidiale macchina da guerra contro ogni logica umana.

Christmas Under Wraps [Paramount Channel, ore 21:10]: Quando una dottoressa non ottiene l’avanzamento di carriera aspettato, finisce per trasferirsi in una remota cittadina dell’Alaska. Inaspettatamente, qui trova l’amore, la felicità e scopre un grande, gioioso, segreto.

Un sogno per domani [La 5, ore 21:10]: Il compito che Eugene, insegnante di scienze sociali, ha dato ai suoi studenti di scuola media e’ degno di una tesi di laurea o del Premio Nobel per la pace: pensare a un modo per cambiare il mondo e metterlo in pratica. Ci prova Trevor, un ragazzino con una vita familiare non del tutto rosea: il papà è lontano e la mamma, Arlene, ha un doppio lavoro, beve troppo, ha i capelli in eterno disordine. Trevor propone che ognuno debba fare tre favori a tre persone diverse che, a loro volta, devono ricambiare la buona azione.