Sicilia, l’85% dei ricoverati non è vaccinato: il monitoraggio

La Regione siciliana ha effettuato il monitoraggio dei casi da coronavirus. Tuttavia, è emerso che l'85% dei ricoverati non hanno ricevuto il vaccino o concluso il ciclo. Di seguito i dati.

In Sicilia, l’incremento dei contagi da coronavirus è allarmante. Infatti, nel monitoraggio effettuato dalla Regione siciliana, nell’ultima settimana è emerso che vi è un incremento di 284 nuovi casi rispetto alla settimana precedente.

Nella settimana in esame il rischio più elevato rispetto alla media regionale, in termini di nuovi casi su popolazione residente, si concentra ancora nelle province di Messina (125,24 nuovi casi su 100.000 abitanti) e Catania (106,3). L’incidenza aumenta in tutte le fasce di età e rimane più alta nella fascia di età scolare, tra i 6/10 anni (163,55) e 11/13 anni (143,87) doppia rispetto alla media, ed in quella tra i 3 ed i 5 anni. Si mantiene tuttavia ancora limitato l’incremento di nuove ospedalizzazioni (184) con prevalenza di occupazione dei posti letto cresciuta di poco rispetto alla settimana precedente.

L‘ospedalizzazione comprende nell’85% dei casi soggetti non vaccinati o che non hanno concluso il ciclo vaccinale. Invece, sul fronte della vaccinazione, si registra un incremento di soggetti aderenti alla terza dose del vaccino anti-covid.