Coronavirus Sicilia, casi in aumento: i dati per provincia

Resi noti i dati del Ministero della Salute sui contagi da covid-19. Di seguito la situazione in Sicilia.

Il Ministero della Salute ha pubblicato il bollettino con i nuovi dati delle ultime 24 ore riguardanti i contagi da covid-19. Tuttavia, si registra un incremento e i nuovi positivi in Italia salgono a quota 13.686 nelle ultime 24 ore, i decessi invece, sono in calo rispetto a ieri e ammontano a 51.

In Sicilia, i casi registrati nelle ultime 24 ore salgono a 809 e i decessi registrati sono 6. Di seguito i dati per provincia in Sicilia.

I dati per provincia