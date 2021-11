Catania, furto alla Coin: sottrae profumi e scappa via

Furto alla Coin di Catania: uomo riesce a sottrarre vari profumi e scappare fuori dai locali del Grande Magazzino.

Furto alla Coin di Catania, dove il personale delle Volanti è dovuto intervenire per bloccare un uomo. Il fatto si è verificato ieri pomeriggio, quando un uomo ha sottratto diversi profumi ed è poi riuscito ad uscire dal noto negozio. Il personale di servizio di vigilanza lo ha bloccato fuori dai locali del grande magazzino ed è stato poi raggiunto dal personale delle Volanti. L’uomo è stato denunciato in stato di libertà per il reato di furto aggravato, mentre la refurtiva è stata restituita ai responsabili della Coin.