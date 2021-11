Stasera in Tv: in onda “La partita nel fango – Un giorno nella vita di Maradona”

Stasera in tv: proposte per tutti i gusti. Dagli horror, alla commedia romantica in una soleggiata Manhattan al ricordo di uno dei più grandi calciatori di sempre, Diego Maradona.

Alone 2020 [Rai 4, ore 21:20]: Una giovane vedova viene rapita, riuscita a sfuggire al suo rapinatore si inoltra in una foresta ostile, dove verrà messo a dura prova il suo istinto di sopravvivenza.

Il figlio di Chucky [Italia 2, ore 21:15]: La Bambola assassina è tornata! Si tratta del quinto film della serie horror. Chucky e Tiffany si ritrovano a dover allevare il loro figlio per poter creare una terribile famiglia di bambole assassine.

La partita nel fango – Un giorno nella vita di Maradona [Canale 20, ore 21:12]: Un documentario sul grande Maradona, scomparso el 25 novembre dello scorso anno. Il documentario si focalizza su una giornata in particolare, quando nel gennaio del 1985, ad Acerra il “pibe de oro” porta la squadra sul campo dei dilettanti per raccogliere fondi da destinare a un bambino malato.

C’è posta per te [La 5, ore 21:10]: probabilmente la storia d’amore più amata dagli amanti della lettura. Un piccola libraia (Meg Ryan) e il proprietario della più importante catena di bookstore di Manhattan (Tom Hanks) chattano e si innamorano ma se solo sapessero chi davvero fossero ne sarebbero delusi, perchè nella vita reale, si odiano.