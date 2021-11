Stasera in TV: in onda “Bohemian Rhapsody” e “Wolverine”

Stasera in TV: in occasione del ventesimo anno dalla morte di Freddy Mercury, il celebre film Bohemian Rhapsody, che racconta la biografia del mito della musica mondiale.

Bohemian Rhapsody [Rai 1, 21:25]: Film pluripremiato con quattro Oscar e due Golden Globe, racconta la storia della leggenda di Freddie Mercury, interpretato da uno straordinario Rami Malek. Dalla genesi della band alla consacrazione sul palco del Live Aid, la storia di uno dei gruppi rock più amati di tutti i tempi.

Word invasion [Rai 4, 21:23]: Film d’azione del 2011. In tutto il mondo per anni ci sono stati avvistamenti di oggetti volanti non identificati. Nel 2011, però, quelli che erano semplici contatti visivi diventano una terribile realtà, con l’intero pianeta attaccato da forza ignote determinate a distruggere ogni cosa.

Wolverine – L’immortale [Italia 1, 21:20]: Uno dei personaggi più amati della saga Marvel, X-Men. Durante il bombardamento atomico di Nagasaki alla fine della II Guerra Mondiale, Wolverine salvò il soldato Yashida, diventato decenni dopo un anziano magnate della tecnologia. Proprio questi manda la fidata Yukio a recuperare Wolverine, il quale vive ormai nei boschi, isolato da tutti, dopo gli eventi di X-Men: Conflitto finale.

Italiani con Paolo Miele – Marisa Bellisario [Rai Storia, 21:10]: Il documentario tratta di Marisa Bellisario, la prima grande Top manager italiana. Nata nel 1935, lascerà il segno nel nostro paese per la sua capacità gestionale e la sua tenacia nell’arrivare ai vertici delle grandi aziende italiane.

Acqua e sapone [Cine34, 21:00]: Commedia italiana diretta da Carlo Verdone. Un bidello per arrotondare si spaccia per prete italo-americano e va a fare il tutore di una giovane e bellissima modella di nome Sandy. La ragazza però non ci casca e cerca di sedurre il finto sacerdote.

Nemiche per la pelle [Rai Movie, 21:10]: Lucia e Fabiola si disprezzano profondamente. In comune hanno solo l’amore per Paolo, con cui Lucia è stata sposata per 12 anni e Fabiola per 8. La morte di lui le ha costrette a incontrarsi e la scoperta che avesse un figlio, un bambino cinese, le porta ad affrontare insieme una difficile battaglia legale, che farà scoprire loro il valore di un’amicizia destinata a solidificarsi in maniera inaspettata.