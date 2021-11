UNICT – Didattica mista: si valuta proroga

Gli studenti dell'Università degli Studi di Catania continueranno ad usufruire della didattica mista anche nelle prossime settimane? L'Ateneo starebbe valutando una proroga: i dettagli.

Possibili novità in arrivo per chi frequenta l’Università degli Studi di Catania.

Secondo alcune indiscrezioni diffuse dagli stessi studenti, l’Ateneo starebbe valutando di prorogare la didattica mista: questa, in particolare, potrebbe caratterizzare tutto il primo semestre. Di conseguenza solo con il secondo semestre, ma sempre in considerazione della situazione epidemiologica, si potrebbe tornare in presenza.

Si penserebbe, inoltre, all’aumento della capienza al 100% nelle aule: tuttavia, secondo quanto trapelato, il servizio di prenotazione dovrebbe rimanere attivo.