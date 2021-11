UNICT – Progetto EU4EU: via a candidature per 55 borse di tirocinio all’estero

Aperte le candidature per 55 borse di tirocinio all'estero: a chi sono rivolte e come candidarsi? Le informazioni tratte dal sito dell'Università degli Studi di Catania.

Con un nuovo avviso reso pubblico sul proprio sito ufficiale, l’Università degli Studi di Catania informa che sono aperte le candidature per 55 borse di tirocinio all’estero, nell’ambito del progetto “EU4EU European Universities for the EU- Italy”.

Questo, coordinato da European Generation, è finanziato dal programma Erasmus+ KA1 2021.

Le borse di tirocinio in questione avranno una validità che va dai 2 ed i 6 mesi. Possono ottenerla gli studenti iscritti al primo, secondo e terzo ciclo di studi (dunque corso di laurea, master di primo e secondo livello o dottorato di ricerca). Gli studenti richiedenti, tuttavia, dovranno:

risultare regolarmente iscritti all’università al momento del completamento della candidatura;

svolgere e completare il tirocinio entro un anno dall’ottenimento del titolo.

Le mobilità devono essere svolte nel periodo che va dal 15 marzo 2022 al 31 maggio 2023.

Come candidarsi?

Gli studenti che sono interessati a questo progetto , dovranno candidarsi attraverso il Portale EU4EU. La presentazione della domanda di partecipazioni conta due fasi.

La prima è di pre-registrazione (dal 15 novembre 2021 al al 7 gennaio 2022) o, in alternativa, di registrazione (dal 17 gennaio 2022 al 28 febbraio 2022). La seconda è di Matching con le Host Organization dal 17 gennaio 2022 al 28 febbraio 2022.

Il prossimo 29 novembre, dalle 11 alle 12, si svolgerà un incontro su Zoom durante il quale verranno riferite altre informazioni sul progetto.