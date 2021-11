Stasera in TV: “The Conspirator” e “Finché giudice non ci separi”

Film di ogni genere per questo martedì sera. Ecco tutti i i consigli della redazione di LiveUnict.

The Conspirator [Rai 5, 21.15]: film del 1865, racconta la storia del presidente americano Abramo Lincoln che rimane vittima di un attentato che gli costa la vita. Vengono accusati del complotto e dell’omicidio otto persone, tra cui una donna, Mary Surratt, colpevole di aver ospitato in casa sua l’autore materiale del delitto John Wilkes Booth. A difendere Mary è chiamato il ventottenne avvocato Frederick Aiken, che durante le fasi del processo si convince sempre più dell’innocenza della donna, presupponendo che sia colpevole solo di voler proteggere qualcuno a lei molto caro.

Finché giudice non ci separi [Canale 9, 21.10]: una commedia dl 2018, che racconta la storia di Francesca Inaudi in un tema importante come quello della separazione. Tre amici cercano di consolare Massimo, in crisi per il divorzio. La situazione precipita quando la vicina bussa alla porta.

Trafficked [Cielo, 21.20]: un thriller americano del 2017 che racconta la storia di tre ragazze originarie della Nigeria, Stati Uniti e India, che vengono costrette a lavorare in bordello del Texas. Ridotte a vere e proprie schiave, tenteranno una pericolosa fuga per riconquistare la libertà.