Netflix: film e serie TV in uscita a dicembre

Netflix non deluderà neanche a dicembre: sono, di fatto, molteplici le uscite fissate per questo mese. Ecco alcuni titoli.

Anche nel mese di dicembre la piattaforma streaming di Netflix si arricchirà di nuovi titoli. Ecco quali sono i più gettonati

Emily in Paris, stagione 2: uscirà in anteprima assoluta il 22 dicembre 2021, solo sulla piattaforma streaming di Netflix. Si rivela uno dei titoli più attesi da telespettatori di ogni età. Con questa seconda stagione si entra nel clou della vita parigina di Emily, che proprio in questo momento si trova ad affrontare diverse problematiche. Dopo il suo coinvolgimento sentimentale nel triangolo amoroso tra il suo vicino e la sua prima amica francese, Emily vuole concentrarsi ad ogni costo sulla sua vita lavorativa.

Il suo incontro con un ragazzo durante a lezione di francese, tuttavia, finirà per mettere a repentaglio i piani di Emily. La serie, ideata da Darren Star, anche per la sua seconda stagione candidata agli Emmy come miglior comedy.

Don’t look me up : in arrivo per la notte di Natale (il 24 dicembre 2021) “Don’t look me up” è un film che tratta di cambiamento climatico e delle sue conseguenze. La trama, in particolare, racconta della scoperta di una cometa che punta dritto verso la Terra, che la colpirà con il 100% di probabilità, portando così all’estinzione assoluta del genere umano e di gran parte delle forme di vita del pianeta.

In ogni modo possibile la coppia protagonista formata da Leonardo Di Caprio e Jennifer Lawrence, cercherà di informare l’umanità, ma le loro rivelazioni cadranno nel vuoto. Come andrà a finire?

The Witcher 2 : dopo mesi di attesa per i più appassionati, torna sulla piattaforma Netflix, la seconda stagione di The Witcher 2, con data 17 dicembre 2021. Una delle serie tv più viste dopo La casa di carta e Squid Game,ritorna per raccontare ancora una volta la storia di Geralt di Rivia immerso nel mondo immaginario ispirato alla saga fantasy di romanzi e racconti dell’autore polacco Andrzej Sapkowski. Si riparte dalla convinzione di Geralt di Rivia, di aver perso durante la battaglia di Sodden, Yennefer per sempre. Il resto è tutto da scoprire, del resto mancano pochi giorni

È stata la mano di Dio: un film di Paolo Sorrentino in uscita il 15 dicembre 2021, sulla piattaforma Netflix, che racconta l’infanzia del registra. Narra, dunque, di un giovane che sogna di percorrere una strada diversa e di piccole gioie quotidiane: dalle partite del Napoli di Maradona che guarda alla TV alle riprese di un film girato nel cuore della Galleria Umberto. Ricordi amorevoli di una bella infanzia che vengono però messi in ombra da qualcosa di inatteso.