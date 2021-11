Covid, si torna sopra i 10mila casi: in Sicilia 505 nuovi positivi

Coronavirus: tornano a salire i dati sull'epidemia in Italia. Oltre 10mila i nuovi contagi a livello nazionale: ecco tutti i dati della Sicilia.

Il Coronavirus torna a impensierire l’Italia: i casi giornalieri tornano sopra i diecimila con un incremento di 10.047 nuovi positivi nelle ultime 24 ore. Anche i decessi tornano a salire e sono 83 in un solo giorno (nel conto sono comprese 14 vittime comunicate dalla Sicilia che si riferiscono ai giorni scorsi). Le persone attualmente positive nel nostro Paese sono 154.510.

In 8 regioni e province autonome cresce la percentuale di posti in reparto occupati da pazienti Covid con sintomi, ovvero: Calabria (al 7%), Marche (al 10%), Puglia (al 4%), Piemonte (al 5%), Toscana (all’8%), Umbria (al 7%), Sardegna (al 6%) e Bolzano (al 9%).

In altre 6 sale la percentuale di letti Covid nelle terapie intensive: Basilicata (al 2%), Lombardia (all’11%), Veneto (al 6%), Piemonte (al 6%), Sicilia (al 10%) e Trento (al 10%). La situazione è stabile in Friuli Venezia Giulia.

Coronavirus Sicilia: il bollettino di oggi

In Sicilia sono 10.903 gli attuali positivi in tutto. Il numero dei nuovi positivi di oggi scende di poco rispetto a ieri: 505. Le vittime, nelle ultime 24 ore, sono state invece 16: il numero dei decessi in totale sale così a 7.162. I tamponi processati oggi sono stati 34.683.

Per quanto riguarda i ricoveri, ci sono 382 persone negli ospedali e sale di poco il numero dei ricoverati in terapia intensiva: oggi 42, mentre ieri erano 41.

Coronavirus Sicilia: i dati delle province