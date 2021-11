Stasera in TV: “La ricerca della felicità” e “The Amazing Spider-Man 2”

Lunedì sera noioso? Inizio di settimana pesante? La redazione di LiveUnict vi consiglia dei film da non perdere stasera in TV.

Blanca – Senza occhi- (telefilm)[Rai 1, ore 21:25]: nuova serie su Rai1, il commissariato di San Teodoro cambia con l’arrivo di Blanca. Una ragazza non vedente che può realizzare il suo sogno, quello di diventare una consulente della polizia. La fase di ambientamento per lei è molto complessa, ma riuscirà ad aiutare la polizia a risolvere diversi crimini.

La ricerca della felicità [Iris ore 21:00]: il film vede protagonista uno straordinario Will Smith, la trama racconta la storia di un uomo che grazie all’impegno e al duro lavoro, regala una vita migliore a suo figlio.

The Amazing Spider-Man 2- Il potere di Electro[Tv8 ore 21:30]: Peter Parker vive una situazione complessa, non sa se combattere i cattivi nei panni di spider- man oppure se vivere una vita e delle relazioni meno tormentate. Aveva promesso al padre di Gwen di lasciarla fuori dai guai, ma questa promessa non è stata mantenuta. Nel frattempo arrivano dei nuovi super-criminali a New York.

Se son rose [Cine34, ore 21:00]: Leonardo Pieraccioni interpreta un cinquantenne che non è mai cresciuto, e viene costretto dalla figlia a rivedere tutte le sue ex.