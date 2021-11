Stasera in TV: in onda “The Martian” e “L’alba dei morti viventi”

Cosa guardare stasera in TV? Il palinsesto di oggi è ricchissimo di film per grandi e piccini: ecco i consigli della redazione di LiveUnict.

Un professore – Kant [Rai1, ore 21:25]: Dante spiega alla classe Kant e la legge morale. Rivede Anita e le chiede di non raccontare a Manuel le circostanze in cui si conobbero- in quanto lui a Simone non ne ha mai parlato. Mentre Dante conosce Cecilia, la mamma di Aureliano e rappresentante dei genitori, rimanendone affascinato, Manuel si ritrova sempre più coinvolto con Sbarra, un piccolo malavitoso che gli ordina di spacciare per lui.

Sopravvissuto – The Martian [Italia1, ore 21:20]: Mark Watney è tra i primi astronauti a mettere piede su Marte: investito da un’improvvisa tempesta e creduto morto, viene abbandonato dai compagni di spedizione. Solo, su un pianeta inospitale, senza alcuna possibilità di comunicare con la base e con i viveri insufficienti, Mark decide comunque di provare a sopravvivere, affrontando un problema dopo l’altro. Ma gli ostacoli inizieranno a farsi insormontabili.

La dura verità [Paramount, ore 21:10]: Abby Richter è un’ambiziosa produttrice di un talk show mattutino, “A.M. Sacramento”, che si vanta di riuscire a trovare subito una soluzione a qualsiasi problema, a parte la sua situazione di single infelice. Quando il suo talk show minaccia un calo di ascolti, Abby è costretta a dar spazio ad un nuovo corrispondente speciale Mike, con il quale lei ha un pessimo rapporto.

L’alba dei morti viventi [Italia2, ore 21:15]: Spinti da un’insaziabile fame di carne umana, gli zombie si aggirano minacciosi, pronti ad avventarsi sui pochi sopravvissuti. Ana Clark, fuggita dalla sua casa nel Wisconsin, si unisce a Kenneth, stoico agente di polizia, a Michael, timido venditore di prodotti elettronici, e ad Andre’, un duro abituato a tutto, con la moglie incinta. I cinque trovano rifugio in un centro commerciale abbandonato, che si trasforma in una fortezza.

Ghostbusters – Acchiappafantasmi [Spike, ore21:20]: Peter, Raymond ed Egon sono stati cacciati dall’università, ma il loro sodalizio contro i fantasmi che popolano New York e che provocano malanni in serie, funziona a meraviglia. E’ una lotta dura ma i nostri eroi non temono nulla, neppure il maligno. Il terribile trio di canadesi (Aykroyd e Harold Ramis sceneggiatori, Ivan Reitman regista) realizzano questa commedia scatenata e fantasiosa che ebbe un incredibile successo commerciale.