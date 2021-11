Stasera in Tv: in onda “Joker” e “L’alba del pianeta delle scimmie”

Cosa guardare stasera in TV? La redazione LiveUnict propone alcuni interessanti film e fiction da vedere stasera. Ecco la programmazione di oggi.

Joker [Canale5, ore 21:22]: Joker è noto per essere uno dei nemici storici di Batman. Ma la storia del suo alter ego Arthur Fleck rivela come un uomo trascurato dalla società possa riversare tutta la sua grinta in qualcosa che sarà di futuro monito per tutto il mondo.

Cuori – Miracoli [Rai1, ore 21:15]: Cesare rientra a sorpresa dagli Stati Uniti, causando imbarazzo tra Delia e Alberto che faticano a nascondere quello che è successo fra loro. Alberto sembra pronto a rivelare a tutti il suo amore per la cardiologa, ma lei è combattuta. Il rientro del primario è un duro colpo soprattutto per Mosca, che si trova a dover fare i conti con il suo operato durante l’assenza di Cesare.

L’alba del pianeta delle scimmie [Rai4, ore 21:21]: Will (James Franco), giovane scienziato, sta cercando di sviluppare una cura per l’Alzheimer attraverso la creazione di un virus benigno capace di riparare i danni provocati dal morbo. Quando la ricerca viene chiusa, Will decide di tenere con sé il figlio di una delle sue migliori cavie, lo scimpanzé’ Caesar. Ben presto, Caesar comincia a mutare a causa degli effetti del virus fino a divenire il capostipite di una nuova stirpe che dichiarerà guerra agli umani.

Detroit [Rai Movie, ore 21:10]: Nel 1967, in piena epoca di battaglie per i diritti civili da parte degli afroamericani, nel ghetto nero di Detroit ebbe luogo una rivolta scatenata da una retata della polizia in un bar dove si vendevano alcolici senza permesso. Il governatore del Michigan inviò la Guardia Nazionale a sedare la rivolta, e il presidente Lyndon Johnson gli fece dare man forte dall’esercito. L’episodio paradigmatico di quel tumulto fu il sequestro di un gruppetto di giovani uomini neri e di due ragazze bianche all’interno del Motel Algiers.