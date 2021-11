Stasera in TV: in onda “Irlanda del Nord Vs Italia”

Stasera l'Italia giocherà il match decisivo per andare al mondiale contro l'Irlanda del Nord. Ma ci saranno anche diversi film interessanti: la programmazione.

Calcio – Qualificazioni mondiali 2022 – Irlanda del Nord Vs Italia[Rai 1, 20:30]: Dopo il pareggio con la Svizzera, gli uomini di Mancini sono costretti a vincere per evitare gli spareggi per il Mondiale.

Finalmente la felicità [Cine34, 21:00]: Benedetto, insegnante di musica grazie al programma “C’è posta per te”viene a sapere che ha una sorella brasiliana di nome Luna, che è stata adottata dalla madre, che è morta da poco.Luna fa la modella, e si ritrova in Italia per lei comincia una nuova vita. Entrerà a contatto con la diversa vita di suo fratello.

Io prima di te [Tv8, 20:30]: Louisa vive in una cittadina inglese, non sa cosa fare della sua vita. Ha 26 anni e lavorando cerca di aiutare la sua famiglia, il suo buonumore viene messo alla prova quando lavora per Will Traynor, un giovane banchiere finito in sedia a rotelle per via di un brutto incidente.

Yes Man [Italia Due, 21:15]: Carl è molto preoccupato per come sta andando la sua vita, e partecipa ad un seminario che invita tutti i suoi partecipanti a dire sempre si.