Stasera in TV: in onda “Collateral Beauty” e “San Valentino di sangue”

Cosa guardare stasera in TV? Se state programmando un giovedì sera sul divano, ecco una lista di film da poter guardare comodamente da casa vostra.

Jack Reacher – Punto di non ritorno [21:20, Italia1]: Susan Turner, maggiore dell’esercito che dirige la vecchia unita’ investigativa di Jack Reacher, viene arrestata con l’accusa di spionaggio. Reacher, consapevole della sua innocenza, deve aiutarla a uscire di prigione e scoprire la verita’ dietro una grande cospirazione del governo per proteggere i loro nomi e salvare le loro vite. Fuggitivo dalla legge, Reacher scopre un potenziale segreto del suo passato che potrebbe cambiare la sua vita per sempre.

Collateral Beauty [21:00, Iris]: Howard è il manager di un’azienda pubblicitaria che, dopo la morte della figlia, non riesce a tornare a vivere. I suoi soci, nonché amici di una vita, si preoccupano sia per lui che per l’azienda. Dopo aver scoperto che Howard scrive lettere all’Amore, al Tempo e alla Morte, decidono di ingaggiare tre attori che impersonino queste tre…

San Valentino di sangue [21:15, Italia2]: Tom fa ritorno nella sua città natale, dalla quale mancava da tempo, nel ventesimo anniversario di una terribile strage, consumatasi il giorno di San Valentino, che costò la vita a 22 persone. Invece di essere ben accolto, si trova sospettato del massacro, il cui colpevole non era mai stato identificato e solo la sua ragazza di un tempo, Sarah, lo crede innocente.

Inferno [21:30, TV8]: Il professor Robert Langdon (Tom Hanks) si risveglia in un ospedale fiorentino in stato di amnesia. Di conseguenza, è costretto a fare coppia con la dottoressa Sienna Brooks (Felicity Jones) per tentare di recuperare la memoria. Insieme si ritroveranno a prevenire le azioni di un folle che ha intenzione di scatenare una piaga strettamente connessa con l’Inferno di Dante Alighieri.