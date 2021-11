Ryanair, voli scontati da 4,99 euro: le offerte da e per Catania

Ryanair propone voli a prezzo scontato per viaggiare a novembre e a dicembre. Tantissime le destinazioni in tutta Italia, da e per Catania. Ecco le offerte.

Ryanair, la compagnia irlandese low-cost, continua con le sue offerte su tutto il territorio nazionale. La compagnia ha lanciato una super offerta, valida per 24 ore, con voli scontatissimi per viaggiare in Italia tra novembre e dicembre. Per prenotare, c’è tempo fino alla mezzanotte di oggi.

Le città coinvolte sono tutte quelle coperte dalle rotte Ryanair: si prevedono voli da un minimo di 4,99 euro fino a un massimo di 12,99 euro per tratta. Molte sono le offerte che coinvolgono anche la Sicilia e lo scalo etneo. Vediamole.

Ryanair, le offerte per Catania

Le offerte per volare fino all’aeroporto Fontanarossa di Catania sono moltissime e coinvolgono tutta la Penisola, da Nord a Sud. Ecco la lista dei voli scontati per Catania:

Milano Bergamo 12,99 euro;

Milano Malpensa 4,99 euro;

Roma Fiumicino 7,99 euro;

Bari 4,99 euro;

Bologna 7,99 euro;

Cagliari 7,99 euro;

Genova 5,99 euro;

Napoli 9,07 euro;

Perugia 4,99 euro;

Pisa 8,99 euro;

Torino 4,99 euro;

Trieste 4,99 euro;

Venezia 7,06 euro;

Verona 4,99 euro;

Ryanair, le offerte da Catania

Da Catania, invece, è possibile raggiungere moltissime destinazioni a un prezzo conveniente. Se state pensando di prenotare un weekend fuori porta, questo è il momento giusto. La lista delle offerte: