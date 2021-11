Meteo Sicilia, continua l’allerta “gialla”: piogge anche a Catania

Meteo Sicilia, allerta "gialla"prevista per la giornata odierna su tutta la Regione: ecco le previsioni dei prossimi giorni e fino a quando durerà il maltempo.

Meteo Sicilia, ancora allerta gialla: dopo un breve stop dal maltempo, tornano le piogge in tutta la Regione. Le cattive condizioni meteo sembrano proprio non voler lasciare i cieli siciliani e il Dipartimento Regionale della Protezione Civile per la Sicilia ha dovuto rilasciare un nuovo avviso di allerta meteo per il territorio regionale. Tuttavia, il maltempo non dovrebbe durare per troppo tempo in Sicilia: ecco le previsioni per i prossimi giorni e quando il sole tornerà a splendere nei cieli dell’isola.

Meteo Sicilia, allerta gialla: il bollettino della Protezione Civile

Già a partire dalle ore 16 di ieri, 8 novembre 2021, il Dipartimento Regionale della Protezione Civile aveva emesso un bollettino che riportava un’allerta meteo di livello giallo per tutta la Regione. Lo stato di allerta è stato definito per rischio meteo-idrogeologico e idraulico e, in particolare, per i bacini maggiori. L’allerta meteo gialla resterà valida almeno fino alle ore 24 di oggi, 9 novembre 2021.

Previste “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori costieri centro-occidentali della Sicilia meridionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati, fino a puntualmente elevati e fenomeni più intensi su Pantelleria ed isole Pelagie”. Precipitazione sparse, anche a carattere di rovescio o temporale anche sulle restanti zone, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.

Si indicano, poi, “venti tendenti a forti orientali” in serata.

Di seguito il bollettino della Protezione Civile.

Anche nelle scorse ore, Protezione Civile e previsioni avevano indicato analoghe condizioni meteo avverse.

Meteo Sicilia: le previsioni

Le previsioni meteo sembrerebbero confermare i dati del bollettino della Protezione Civile. Infatti, per la giornata odierna sono previste piogge più o meno deboli o intense su tutto il territorio siciliano, con temperature che si aggireranno in media tra i 17 e i 21 gradi.

Tuttavia, sebbene non ci siano ancora comunicazioni su possibili proroghe dell’allerta meteo, le previsioni per la Sicilia non lasciano sperare in un miglioramento delle condizioni meteo. Infatti, secondo quanto riportato da “Ilmeteo.it”, il maltempo rimarrà sulla Sicilia almeno fino a venerdì e, in particolare, domani e venerdì sono previsti temporali su diverse città della regione. Si dovrà dunque aspettare sabato 13 novembre per rivedere il sole nei cieli siciliani, anche se per allora le temperature avranno già subito un leggero calo.

Meteo Catania

La situazione su Catania non è tanto diversa da quella descritta per il resto della Regione. Infatti, per oggi 9 novembre 2021, sono previste piogge modeste per gran parte della giornata, per poi lasciare spazio ad un cielo comunque nuvoloso. Tuttavia, le precipitazioni su Catania proseguiranno anche nella giornata di domani e di giovedì, alternandosi tra piogge meno intense e più consistenti.

Infine, venerdì 12 sono previsti dei temporali e piogge consistenti sulla città etnea, con intervalli riempiti da piogge più modeste. Anche per quanto riguarda la fine del maltempo su Catania bisognerà attendere sabato, anche se il cielo rimarrà macchiato da nubi sparse e non sarà completamente sereno.