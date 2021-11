Stasera in TV: “Tale e quale show” e “Scontro tra titani”

Nella programmazione televisiva di oggi, 5 novembre 2021, molti film e programmi cult di successo, tra cui Scontro tra titani e Tale e quale show.

Tale e quale Show [Rai 1, 21:25]: Programma di successo condotto da Carlo Conto e arrivato alla sua 11esima edizione. 11 Celebrità si sfidano tra loro a chi riesce a trasformarsi meglio in una icona della musica.

Il giustiziere della notte [Rai 4, 21:20]: Thriller del 2018 con Bruce Willis. Un chirurgo di Chicago vede stravolta la sua vita viene dall’omicidio della moglie e dallo stupro della figlia. Da quel momento cesserà di esistere e al suo posto subentrerà “il giustiziere”, un uomo dalla doppia anima che, ossessionato e accecato dal suo desiderio di morte e vendetta, si metterà sulle tracce degli assassini che hanno massacrato la sua famiglia.

Vitti d’arte, Vitti d’amore [Rai 3, 21:25]: Documentario che celebra i novant’anni di Monica Vitti, icona incontrastata del cinema italiano e internazionale.

Le Iene Show [Italia 1, 21:18]: Programma di approfondimento giornalistico, con tanti servizi di cronaca a attualità, inchieste e interviste.

Scontro tra titani [20 Mediaset, 21:04]: Film fantastico e d’azione del 2010. La storia mitologica vede come protagonista Perseo, figlio di Zeus, che combatte contro lo zio Ade e i suoi piani per dominare la Terra. Lui e un gruppo di prodi si butterà in battaglia per sconfiggere creature sovrannaturali.

Fratelli di Crozza [Nove, 21:25]: Comico irriverente e imitatore professionista. Come sempre, Crozza nei suoi personaggi mette in evidenza le mode del momento e la politica di grande attualità.

A quiet place – Un posto tranquillo [Italia 2, 21:15]: Horror rivelazione del 2018 interpretato e diretto da John Krasinshi. Una famiglia è costretta a vivere senza emettere alcun rumore per salvarsi dai mostri che hanno invaso il pianeta Terra.