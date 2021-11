Vaccino, al via richiamo per chi ha ricevuto il monodose J&J: quale sarà somministrato

Il Cts ha dato il via libera per il richiamo del vaccino Johnson & Johnson. Ma quando sarà possibile ricevere la dose e quale siero sarà inoculato? Tutte le novità.

La Commissione tecnico scientifica dell’Aifa ha dato il via libera alla somministrazione della seconda dose per chi ha ricevuto vaccino Johnson & Johnson monodose. In Italia, infatti, sono quasi un milione e mezzo i soggetti che sono stati vaccinati con tale vaccino.

Inoltre, il Cts ha informato che il richiamo andrà fatto dopo sei mesi dall’inoculazione Johnson & Johnson e il vaccino che sarà somministrato sarà ad mRna, ossia, Pfizer o Moderna.