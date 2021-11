Sconti studenti universitari: le offerte di novembre 2021

Sconti studenti universitari? Anche novembre riserva offerte imperdibili a chi frequenta l’università: LiveUnict ha selezionato per voi le migliori.

Quali sono i nuovi sconti studenti universitari? È quello che lecitamente ci si chiede all’inizio di ogni mese. Molti saranno felici di sapere che novembre 2021 è il mese adatto, per esempio, per l’acquisto di computer. Tuttavia, le offerte non riguardano soltanto i dispositivi elettronici.

Amazon Prime Student

In questo elenco non potrà mancare l’abbonamento Amazon Prime Student, pensato per rendere più semplice e gioiosa la vita degli universitari. Anche chi lo sceglierà in questo novembre potrà ottenere 90 giorni di servizi senza costi aggiuntivi. Terminato questo periodo, gli studenti potranno continuare a godere dei vantaggiosi servizi previsti pagando solo 18 euro all’anno. Si ricorda che per gli altri il pezzo di Amazon Prime è molto più alto, fissato a 36 euro.

Gli studenti che si abboneranno otterranno:

spedizioni gratuite e più rapide per tutti i prodotti acquistati e contrassegnati dal bollo “Prime”;

film e serie TV in streaming sulla piattaforma Amazon Prime Video;

brani in streaming senza pubblicità con Prime Music;

Twitch Prime;

centinaia di ebook con Prime Reading;

spazio di archiviazione illimitato grazie ad Amazon Photo;

sconti esclusivi ed accesso anticipato alle offerte lampo.

Amazon Kindle: 1 milione di ebook gratis per 2 mesi

La lettura è la vostra più grande passione? Allora questo rientrerà per certo tra gli sconti studenti universitari da voi preferiti.Per ben due mesi, Amazon Kindle permetterà ai propri di clienti di “sfogliare” oltre 1 milione di ebook (ovvero libri virtuali) in maniera completamente gratuita.

Non possedere un dispositivo kindle? Niente paura: si potrà leggere anche dal proprio smartphone, pc o tablet. Cosa succede dopo questi primi due mesi senza pensieri? Al termine di questi 60 giorni, in caso di mancata disattivazione, la promozione si rinnoverà automaticamente: a questo punto, il servizio costerà 9.99 euro al mese.

Sconti studenti universitari: prezzi speciali Apple

Anche questo mese Apple permette di acquistare un nuovo Mac o un iPad, strumenti fondamentali per chi studia, risparmiando. Di fatto prezzi speciali sono riservati alle seguenti categorie: