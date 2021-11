Stasera in TV: in onda “Febbre da cavallo” e “Ghostbusters”

Film davvero di ogni genere per questo martedì 2 Novembre. Ecco tutti i consigli della redazione di LiveUnict.

Un’estate in Florida [Rai Premium,21.20] : Film sentimentale del 2016, che racconta la storia di Henriette che con i suoi due figli, Nils e Mara, va in Florida per mettere in libertà una tartaruga acquatica. I ragazzi faranno subito amicizia con Lucy, la figlia del dottor Walters che lavora con Henriette. Durante il soggiorno però le cose non vanno esattamente come Henriette aveva immaginato.

Blu profondo 2 [Italia 2,21.15] : Film di fantascienza del 2018, racconta la vicenda di alcuni ricercatori vengono convocati in una base subacquea dove si sta testando sugli squali toro un nuovo farmaco. La situazione precipita in fretta. Chissà come andrà a finire, non resta che guardare questo film tutto d’un fiato, con accanto dei croccanti pop-corn.

Kingsman: Secret Service [Rai 4,21.20] : Film d’azione del 2015, racconta la storia del geniale tecnico Richard Valentin che nel momento in cui provoca una minaccia globale, un’organizzazione di spionaggio super-segreta decide di reclutare Eggsy, un ragazzo di strada promettente quanto arrogante, e di inserirlo nell’ultra-competitivo programma di formazione dell’agenzia sotto la guida di Harry Hart, una spia di lungo corso, elegantissimo e dotato di gadget all’avanguardia.

Febbre da cavallo [Rai Movie, 21.10]: Mandrake, Pomata e Felice, tre amici con il comune vizio delle scommesse clandestine sui cavalli e allo stesso tempo alla disperata ricerca di denaro (per i debiti contratti con le scommesse), cercano di truccare una corsa. Uno di loro dovrà prendere il posto del fantino di un cavallo dato per sicuro vincente, facendo in modo che vinca invece un brocco su cui loro punteranno molti soldi.

Ghostbsters – Acchiappafantasmi [Paramount, ore 21:10]: Peter, Raymond ed Egon sono stati cacciati dall’università, ma il loro sodalizio contro i fantasmi che popolano New York e che provocano malanni in serie, funziona a meraviglia. E’ una lotta dura ma i nostri eroi non temono nulla, neppure il maligno. Il terribile trio di canadesi (Aykroyd e Harold Ramis sceneggiatori, Ivan Reitman regista) realizzano questa commedia scatenata e fantasiosa che ebbe un incredibile successo commerciale.