Covid Sicilia, 881 nuovi casi in tre giorni: sale l’indice di positività

Gli ultimi bollettini del Ministero della Salute evidenziano una media stabile di nuovi positivi al giorno nell'Isola. I dati, però, segnalano un aumento del tasso di positività.

In Sicilia, negli ultimi tre giorni sono stati registrati 881 nuovi positivi al Coronavirus. La media si aggira ancora intorno ai 300 casi al giorno: 285 nuovi contagi sono stati registrati nella giornata di sabato 30 ottobre; 301 nella giornata di domenica 31 ottobre e 295 ieri, lunedì 1 novembre.

Nelle tre giornate sono stati effettuati anche 29.361 tamponi, con una netta differenza fra circa 11mila tamponi registrati nella giornate di sabato e domenica e quelli processati ieri, ovvero 7.004.

Coronavirus Sicilia: i dati di lunedì 1 novembre

Nonostante ieri la Sicilia si trovasse al quinto posto con 295 nuovi contagi giornalieri, i ricoveri sono saliti in regime ordinario (+15) e in terapia intensiva (+3). I guariti in 24 ore sono stati 106 e due vittime.

Attualmente, 7.384 persone sono positive al Covid in Sicilia: 300 sono ricoverati in regime ordinario; 36 in terapia intensiva e 7.048 in isolamento domiciliare. I guariti salgono a 294.124, mentre i decessi a 7.019.

Nell’Isola, Catania continua ad essere la provincia più colpita. In totale, i numeri sono così distribuiti:

Palermo 19 casi;

Catania 111;

Messina 55;

Siracusa 70;

Ragusa 4;

Trapani 7;

Caltanissetta 26;

Agrigento 2;

Enna 1.

Sale l’indice di positività

Secondo l’ultimo bollettino emesso dal Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore, in Sicilia è salito il tasso di positività: dal 2,7% registrato nella giornata di domenica, l’incidenza sale al 4,2%.

Negli ultimi dati registrati nella settimana precedente fino ad oggi, si è registrato un nuovo incremento di positivi, insieme agli attuali positivi. Rispetto ai giorni precedenti sono saliti anche i ricoveri ordinari e quelli in terapia intensiva.