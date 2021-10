Stasera in TV: “Andiamo a quel paese” e “Bridget Jones’s Baby”

Film di ogni genere per questo giovedì 28 ottobre 2021: ecco tutti i consigli della redazione di LiveUnict.

Andiamo a quel paese [Canale 5, 21.21]: Una commedia del 2014, con i fantastici Ficarra e Picone, racconta due amici che abbandonano la metropoli per rifugiarsi nel piccolo paese d’origine, dove la vita è meno cara ed è più facile tirare avanti. L’impatto con la nuova realtà rivelerà però non poche sorprese. I due si ritroveranno a vivere in un contesto diverso da quello che si erano immaginati: un paese pieno di anziani, da cui però è impossibile non poter trarne beneficio. Ogni anziano rappresenta una pensione, un bel bottino per i due disoccupati.

Bridget Jones’s Baby [La 5, 21.10]: Una commedia del 2016, che racconta la storia di Bridget Jones (Renée Zellweger) che ha 43 anni, un buon lavoro come produttrice di uno show televisivo ed è ancora single. Tutto nella sua vita sembra sotto controllo, almeno fino a quando incontra Jack (Patrick Dempsey), un affascinante americano con cui trascorre una notte di passione. Inoltre, qualche giorno più tardi Bridget finisce a letto anche con Mark Darcy (Colin Firth), l’ex fidanzato che ancora non si è tolta dalla mente, e quando scopre di essere incinta il dilemma sarà scoprire chi è il padre.

Papillon [Rai 3,21.20]: Thriller del 2017, racconta la storia di Charlie Hunnam e Rami Malek (‘Bohemian Rhapsody’) nel remake del cult del 1973. Condannato ingiustamente all’ergastolo, il giovane Henri Charriere tenta la fuga da un campo di lavoro.