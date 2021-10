Maltempo a Catania: ieri oltre 300 interventi dei Vigili del Fuoco

Oltre 300 ieri gli interventi dei Vigili del Fuoco a Catania, a seguito del forte maltempo che si è abbattuto sul territorio. Molti gli allagamenti e i danni.

Nonostante la tregua di ieri dal maltempo, a Catania sono stati moltissimi gli interventi dei Vigili del Fuoco per la giornata del 27 ottobre 2021. Con un’allerta arancione, diramata dalla Protezione Civile, la città e tutto il circondario ha beneficiato di qualche ora di pausa prima del previsto peggioramento per le prossime ore.

Alle 19:30 di ieri, i Vigili del Fuoco hanno comunicato i seguenti interventi: 280 interventi effettuati, 28 interventi in corso, 124 richieste in attesa. Si è trattato prevalentemente di interventi per allagamenti, danni d’acqua e dissesti statici.