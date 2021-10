Stasera in TV: in onda “Mio fratello rincorre i dinosauri”

Il maltempo non sembra placarsi e bisogna rimanere in casa: ecco cosa guardare in TV.

Mio fratello rincorre i dinosauri [Rai 1, 21.25] : Jack vive in una famiglia composta dai suoi genitori e dalle sue sorelle, quest’ultime nei suoi confronti esercitano una sorta di autorità. Quando però arriva suo fratello Gio’ la situazione cambia, lui è un bambino speciale perchè da vita alle cose, però è affetto dalla sindrome di down. La presenza di Gio’ per Jack ad un certo punto diventa molto pesante. Questo porterà Jack a responsabilizzarsi nei confronti del fratello.

Jungle [Rai 4, 21.15] : Il film è tratto da una storia vera, Daniel Radcliffe affronta una durissima lotta di sopravvivenza nella terribile giungla boliviana.

Un boss in salotto[Cine34, 21.00] : La famiglia Coso abita da anni a Bolzano, Cristina ha delle origine napoletane mentre suo marito Michele è sempre cresciuto al nord. La famiglia cerca una scalata sociale verso il successo. Tutto cambia quando a casa arriva Ciro, fratello di Cristina che decide di scontare i domiciliari a casa della sorella.

The departed- il bene e il male [Iris, 21.00] : A Boston da anni la famiglia Costello commette dei crimini, il dipartimento di polizia decide di mandare in incognito la giovane recluta Billy Costigan, per scoprire i piani dei Costello.