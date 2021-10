Scuole chiuse per il maltempo anche oggi: dove in Sicilia

Stop alle attività didattiche a Catania, e non solo. L'elenco aggiornato dei Comuni siciliani in cui le scuole rimarranno chiuse.

Anche oggi (mercoledì 27 ottobre 2021) , a causa maltempo, le scuole nel capoluogo etneo resteranno chiuse. A comunicarlo è stato il sindaco di Catania, Salvo Pogliese attraverso un post sui social network.

“Evidente a tutti come la Città si trovi di fronte a una tragedia e a fenomeni atmosferici quasi senza precedenti-continua- In 48 ore è caduta su Catania la quantità di pioggia che cade in media in un anno intero e, purtroppo, il maltempo continuerà nelle prossime ore, anche se l’allerta passerà da rosso ad arancione”.

Le attività didattiche dunque, verranno sospese ed anche per capire l’entità dei danni e favorire i vari interventi utili a garantire un servizio scolastico il più sicuro possibile.

Il primo cittadino di Catania ha aggiunto che la decisione di chiudere la scuola anche negli scorsi giorni “ha sicuramente evitato una tragedia ben più grave”.

“A nessuno fa piacere chiudere le scuole – ha precisato – ma a situazioni eccezionali si risponde con decisioni eccezionali”.

Le scuole, tuttavia, non rimarranno chiuse soltanto a Catania: in altri Comuni è stato necessario fare lo stesso.

Scuole chiuse in Sicilia: in quali Comuni?

Di seguito l’elenco dei Comuni siciliani in cui le attività didattiche saranno sospese.

In provincia di Catania : Catania, Biancavilla, Acireale, Paternò, San Giovanni La Punta, Pedara, Aci Catena, Acicastello, Scordia, Misterbianco, Motta Sant’Anastasia, Ramacca, Santa Venerina, Viagrande, Zafferana Etnea, Milo, Tremestieri Etneo, Camporotondo Etneo, Misterbianco, Adrano.

: Catania, Biancavilla, Acireale, Paternò, San Giovanni La Punta, Pedara, Aci Catena, Acicastello, Scordia, Misterbianco, Motta Sant’Anastasia, Ramacca, Santa Venerina, Viagrande, Zafferana Etnea, Milo, Tremestieri Etneo, Camporotondo Etneo, Misterbianco, Adrano. Nel Messinese abbiamo: Messina, Motta Camastra, Santa Domenica Vittoria, Letojanni, Taormina, Castelmola, Mongiuffi Melia, Sant’Alessio Siculo, Santa Teresa di Riva, Savoca, Limina, Antillo, Furci Siculo, Roccalumera, Pagliara, Mandanici, Nizza di Sicilia, Fiumedinisi, Alì Terme, Alì, Itala, Scaletta Zanclea, Gaggi, Graniti, Malvagna.

abbiamo: Messina, Motta Camastra, Santa Domenica Vittoria, Letojanni, Taormina, Castelmola, Mongiuffi Melia, Sant’Alessio Siculo, Santa Teresa di Riva, Savoca, Limina, Antillo, Furci Siculo, Roccalumera, Pagliara, Mandanici, Nizza di Sicilia, Fiumedinisi, Alì Terme, Alì, Itala, Scaletta Zanclea, Gaggi, Graniti, Malvagna. Nel Siracusano: Siracusa, Noto, Floridia, Solarino, Augusta, Avola, Buccheri, Buscemi, Canicattini Bagni, Carlentini, Cassaro, Ferla, Floridia, Francofonte, Lentini, Melilli, Pachino, Palazzolo Acreide, Portopalo di Capo Passero, Priolo Gargallo, Rosolini, Sortino.

Inoltre oggi gli istituti rimarranno chiusi anche a Piazza Armerina (provincia di Enna).