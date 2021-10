Stasera in TV: in onda “Baarìa” e “Aquaman”

Cosa guardare stasera in Tv? Ecco alcuni consigli della redazione LiveUnict per passare una serata tranquilla, lontana dalla pioggia.

Aquaman [Canale 5, ore 21:21]: Film d’azione di James Wan con immagini spettacolari ed effetti visivi mozzafiato del mondo sottomarino, basato sul personaggio di Aquaman della DC Comics. Arthur Curry, metà uomo, metà Atlantideo, dovrà unire il mondo terrestre con quello dell’oceano e diventare re di Atlantide. Arthur sarà aiutato nell’impresa da Mera e Vulko.

Baarìa [Cine34, ore 21:00]: Storia di una famiglia siciliana dalla fine del secolo alla seconda guerra mondiale. Cast tutto italiano di prim’ordine.

L’uomo fedele [Rai Movie, ore 21:20]: Marianne confessa ad Abel di voler sposare il suo amante, di cui è rimasta incinta. La coppia si separa e qualche anno dopo Marianne rimane vedova. La donna torna dunque a frequentare Abel, il quale, complici le insinuazioni del figlio di Marianne, inizia sospettare che lei abbia avvelenato il marito. Nel frattempo, Abel rincontra anche Ève, sorella del defunto, che ha una cotta per lui fin da quando era bambina.

Shall we dance? [Cielo, ore 21:15]: Per scappare dalla routine, uomo brizzolato si inscrive in un corso di ballo di nascosto dalla famiglia. Attraverso il ballo riscoprirà il “sapore” delle cose che lo circondano.