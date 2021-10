Coronavirus, Catania ancora provincia con più contagi in Sicilia: i dati

Il Ministero della Salute ha reso noti i dati dei nuovi positivi al coronavirus. Di seguito la situazione nelle province siciliane.

Il Ministero della Salute, come ogni sera, rende noto il bollettino con la situazione nuovi contagi da coronavirus. Tuttavia, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 3.882 nuovi positivi in Italia. I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 39, per un totale di 131.763 da inizio pandemia.

Coronavirus Sicilia: la situazione per provinci

In Sicilia, la situazione è in netto miglioramento, infatti, l’incidenza è in calo come reso noto nelle ultime ore. Tuttavia, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 400 nuovi positivi al covid e 6 decessi.