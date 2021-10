Sicilia, una protesi gli buca l’intestino: muore dopo 15 anni dall’intervento

In Sicilia un imprenditore di 50 anni sarebbe deceduto, a distanza di 15 anni dall'operazione, per via di una protesi che gli avrebbe bucato l'intestino.

Circa 15 anni fa si era sottoposto ad un intervento di trapianto renale a Palermo, oltre che a dialisi per migliorare le proprie di condizioni di salute. Recentemente, però, attraverso l’esame di una Tac i chirurghi avevano riscontrato qualcosa di “anomalo”: la protesi vascolare avrebbe bucato l’intestino del 50enne Marcello Cannata, causandogli un’emorragia interna.

L’uomo, che nella vita faceva l’imprenditore, è stato così trasferito d’urgenza all’Ospedale “Maggiore” di Modica: qui ha affrontato un tempestivo ma delicato intervento che, tuttavia, non è valso a salvargli la vita. L’uomo è morto nella mattinata di ieri, all’interno del reparto di terapia intensiva del presidio.