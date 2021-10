ERSU – Online la graduatoria dei servizi abitativi 2021/22

ERSU Catania ha pubblicato le graduatorie per i servizi abitativi relativi all'anno accademico 2021/2022: eccole di seguito.

È finalmente online e consultabile la graduatoria relativa ai servizi abitativi per l’anno accademico 2021/22, suddivisa in primi anni e anni successivi. L’Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Catania ha proceduto con la pubblicazione all’interno del proprio sito ufficiale.

Lo scorso 8 ottobre è stata la volta dell’elenco dei partecipanti al bando.

Di seguito gli elenchi:

Le prossime fasi

Come procedere dopo tale pubblicazione? Giorno 25 ottobre, a partire dalle ore 7, gli studenti che ricadono nello status di “riconfermatari” e/o “riservatari” e che risultano assegnatari del servizio dovranno procedere con l’accesso al portale e la conferma della propria richiesta. Attraverso la prenotazione online e a partire dalle ore 9:00 ci si potrà recare presso la residenza scelta per rendere definitiva l’assegnazione ed ottenere il posto letto.

Dalle ore 7 del giorno successivo, 26 ottobre, anche gli altri assegnatari potranno confermare la richiesta, procedere con la prenotazione online e raggiungere la residenza scelta per la presa in possesso del posto letto. Bisognerà, comunque, seguire orari e giorni assegnati.

Alle ore 8 del 28 ottobre si chiude ufficialmente per tutti la procedura di presentazione online e, alle ore 13 del giorno seguente (29 ottobre), quella di assegnazioni definitiva dei servizi abitativi.

Per ulteriori informazioni, si consiglia di consultare il sito ufficiale di ERSU Catania.