Coronavirus Sicilia, Catania si conferma provincia con più positivi

Pubblicati gli ultimi aggiornamenti sui casi di positività in Sicilia: Catania si riconferma la provincia con più positivi.

Come di consueto, sono stati resi noti gli ultimi aggiornamenti sull’andamento dei contagi in Italia e in Sicilia.

Sull’Isola sono 286 i nuovi casi di positività su un totale di 14.619 tamponi effettuati. Il dato, in questo caso, si abbassa rispetto ai 368 positivi registrati ieri e, di conseguenza, diminuisce anche l’incidenza: si passa da 2,5% di ieri a 1,8% di oggi. La Sicilia si trova al sesto posto in Italia per numero di contagi, mentre al primo posto c’è il Veneto, dove sono stati registrati 446 casi di positività.

Gli altri aggiornamenti:

Totale positivi 6.682

Nuovi guariti: 403

Decessi: + 7 per un totale di 6.967 vittime

Aumentano, anche se in misura ridotta, i ricoverati: 3 in più rispetto al giorno precedente.

I positivi divisi per provincia: