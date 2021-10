Catania, “esenzioni facili” da vaccino: denunciati 4 medici

Troppe "esenzioni facili" a Catania: l'indagine dei Carabinieri ha portato alla denuncia di quattro medici etnei.

A seguito di un’indagine presso gli hub vaccinali di Catania, causata dalle troppe richieste per esenzione da vaccino, i carabinieri del Nas hanno denunciato all’autorità giudiziaria 4 medici che rilasciavano certificati “facili” di esenzione dalla vaccinazione pur non essendo qualificati per farlo.

Secondo le indagini, rilasciavano esoneri alla vaccinazione certificando che i pazienti potevano “essere ammessi in qualunque ambiente di vita e di lavoro, non presentando sintomi o segni di malattie infettive o contagiose in atto“, nonostante solo i medici certificatori degli hub vaccinali possano esentare i richiedenti, rigorosamente sulla base di specifiche condizioni cliniche documentate.

I medici denunciati, infatti, sono medici di medicina generale e sanitari liberi professionisti, che quindi non operano nell’ambito della campagna nazionale di vaccinazione contro il Covid e non possono rilasciare certificati di esenzione di questo tipo.