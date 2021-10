Stasera in Tv: in onda “A un metro da te” e “Porto Vs Milan”

Cosa guardare stasera in Tv? La redazione di LiveUnict propone una serie di film da guadare comodamente dal proprio divano.

A un metro da te [Rai 2, ore 21:20]: Stella Grant ha quasi 17 anni, molto legata al suo pc e adora i suoi amici. Le giornate le trascorre tra una visita in ospedale e un’altra a causa della fibrosi cistica, malattia che la travolge. La sua vita cambia quando ad un certo punto conosce il bel Will Newman, malato come lei. Ne nasce subito un flirt, sebbene siano costretti a mantenere una certa distanza di sicurezza per le loro condizioni di salute. Man mano che il loro legame si intensifica, aumenta il desiderio di infrangere le regole ma la situazione si complica quando per Will ribellarsi significherebbe mettere a repentaglio le sue cure.

Calcio – Champions League – Porto Vs Milan [Canale 5, ore 21:00]: In diretta dallo Stadio do Dragao, il Porto guidato da Sergio Conceicao affronta il Milan di Stefano Pioli nel match valido per la terza giornata del gruppo B di Champions League.

Transformers 3 [Canale 20 Mediaset, ore 21:05]: Shockwave governa Cybertron mentre gli Autobot e i Decepticon sono impegnati sulla Terra. Nel frattempo, Sam Witwicky è diventato adulto e la sua amicizia con il robot Optimus Prime continua a registrare alti e bassi e non pochi ripensamenti.

La migliore offerta [Cine34, ore 21:00]: Virgil (Geoffrey Rush) è un uomo colto e solitario, non più giovane. Ritroso nei confronti degli altri, esercita con infallibile maniacalità il mestiere di esperto d’arte e battitore d’aste. La sua grigia esistenza prende una piega inaspettata e lo conduce al centro di una passione che lo cambierà per sempre quando la giovane Claire (Sylvia Hoeks) lo contatta per occuparsi della dismissione del patrimonio artistico di una antica villa.