Stasera in TV: in onda “Jumanjii” e “Il Paradiso all’improvviso”

Cosa guardare stasera in TV? Ecco una lista di programmi e di film che andranno in onda oggi, lunedì 18 ottobre 2021.

Jumanji – Benvenuti nella giungla [Rai4, ore 21.19]: Dwayne Johnson, Karen Gillan e Jack Black nel sequel campione d’incassi del film con Robin Williams. Quattro liceali trovano una console e vengono catapultati all’interno di un videogame.

Colombiana [Italia1, ore 21.20]: Bogota. Una bambina vede uccidere a sangue freddo il padre e la madre. Divenuta adulta e killer a pagamento per conto di suo zio, la ragazza è determinata a scovare gli assassini dei suoi genitori e a mettere in atto la sua vendetta.

Terminator Genisys [Mediaset20, ore 21.04]: Per proteggere Sarah Connor e salvaguardare il futuro, il leader della resistenza umana John Connor decide di spedire indietro al 1984 il Sergente Kyle Reese. Tuttavia, un evento inaspettato crea una frattura nella linea temporale e il Sergente Reese si ritrova in un passato nuovo e sconosciuto. La sua nuova missione diventa quindi ripristinare il futuro e per riuscire dovrà fronteggiare improbabili alleati, tra cui il nuovo terminator T-800, il Guardiano e nuovi, pericolosi nemici…

Il Paradiso all’improvviso [Cine34, ore 21:00]: Lorenzo, single convinto, si innamora di Amaranta, una ragazza conosciuta apparentemente per caso. Apparentemente, perché in realtà Amaranta si chiama Anna ed è una attrice contattata dai suoi amici per farlo innamorare.

Il Padrino – Parte II [Iris, ore 21:00]: È il 1901 quando Vito Corleone raggiunge gli Stati Uniti; crescendo fonda un impero fondato sulle case da gioco e sulla prostituzione. Nel 1958 la famiglia Corleone si va disgregando, mentre la situazione si fa sempre piu’ difficile per gli “affari”. Il figlio di Vito, Michael, diventa il nuovo Padrino, ma il potere fa di lui un uomo solo.