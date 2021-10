Stasera in TV: in onda “Genitori quasi perfetti” e “Godzilla 2014

Cosa guardare stasera in TV? Ecco una lista di programmi e di film in onda stasera da guardare comodamente dal proprio divano.

Genitori quasi perfetti [Rai3, 21:20]: Simona è una mamma single quarantenne legata da un amore profondo al suo bambino, Filippo. Si sente però terribilmente inadeguata al ruolo e l’organizzazione della festa per gli otto anni di lui porta a galla tutte le sue insicurezze. Combattuta tra l’assecondare i desideri del figlio e la volontà di proteggerlo dal giudizio altrui, che può essere feroce, Simona arriva al giorno della festa carica di aspettative e di ansia. Quando gli invitati, genitori e figli, affluiscono uno dopo l’altro varcando la soglia di casa, si viene a comporre, compresso in un interno, uno squarcio di varia umanità. Mentre in soggiorno i bambini giocano, gli adulti in cucina si odiano amabilmente. Fino a quando una inattesa performance di Filippo rompe gli schemi e innesca un effetto domino di azioni e reazioni che porta la festa a deragliare…

Rambo – Last Blood [Italia1, 21:20]: John Rambo si è ritirato in Arizona, presso la tenuta di famiglia dove vive con la domestica e amica Maria e con la nipote Gabrielle, entrambe di origini messicane. L’uomo è più integrato che mai, tanto che aiuta anche la forestale nel corso di una alluvione, ma è sempre tormentato dai fantasmi della guerra, infatti vive in un ampio labirinto di tunnel che ha scavato sotto il terreno del ranch. Gabrielle sta per andare al college, ma un’amica trasferitasi in Messico le ha detto di aver trovato suo padre e la ragazza vorrebbe conoscerlo. John e Maria non sono d’accordo, ma Gabrielle non si lascerà convincere e finirà in grave pericolo, obbligando lo zio a imbracciare ancora una volta le armi.

Godzilla 2014 [Mediaset 20, 21:04]: A Tokyo, l’ennesima scossa sismica provoca un grave incidente all’interno di una centrale nucleare durante il quale perde la vita la moglie di Joe Brody, un esperto supervisore americano. Gli studi sul misterioso caso si protraggono per tanti anni, fino a quando il professore riesce a far luce sulla natura di quelle misteriose scosse.

Un mondo perfetto [21:00]: Butch Haynes è un delinquente incallito che ha accumulato precedenti penali a partire dall’infanzia. È il 1963 e Haynes è appena evaso dalla prigione di Hunstsville in Texas, dove stava scontando 40 anni per rapina a mano armata. Nella fuga, ha preso in ostaggio un bambino di sette anni, Phillip Perry. Della cattura di Haynes è incaricato il ranger Red Garnett, coadiuvato da un’intera equipe comprendente, fra gli altri, la criminologa Sally Gerber.