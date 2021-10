Stasera in TV: in onda “Titanic” e “Il cacciatore di ex”

Film di ogni genere per questo martedì 12 ottobre. Ecco tutti i consigli della redazione di LiveUnict.

Il cacciatore di ex [21.30,tv 8]: Commedia del 2021, con la fantastica Jennifer Aniston, racconta la storia di Milo Boyd, interpretato da Gerard Butler uno sfortunato cacciatore di taglie, ottiene il lavoro dei suoi sogni quando gli viene affidato il compito di inseguire Nicole Hurly, una giornalista latitante, sua ex-moglie. Tutto quello che Milo si aspetta è un tranquillo giorno di lavoro, ma quando Nicole riesce a sfuggirgli per seguire le tracce di un omicidio, Milo realizza che, come sempre, nulla tra lui e Nicole è semplice. I due si rincorrono continuamente fin quando non si trovano entrambi a dover scappare per salvarsi.

Un’estate ad Oxford [21.20, Rai Premium]: Commedia romantica del 2018, con la regia di Karola Meeder, che racconta la storia di Nina che accetta l’invito, da parte dell’università di Oxford, a tenere un seminario estivo. Appena arrivata, incontra il suo vecchio professore, Thomas Rothwell, con il quale, anni prima, aveva intrecciato una relazione mentre lavoravano alla stesura del libro “lettere a Hedy”. Questo libro è una raccolta di lettere scritte in gioventù da Lord Addington e indirizzate al suo unico vero amore segreto, la domestica Hedy. Nina, durante il suo seminario, conosce un ragazzo di nome Daniel molto interessato alla storia di Hedy. Il ragazzo le confida che Hedy era sua nonna. Nina e Daniel decidono, allora, di recarsi in visita da Lord Addington per capirne di più.

Il quinto potere [21.10, Rai Movie]: Film drammatico del 2013, racconta la storia di Daniel Domcheit-Berg (Daniel BrÜhl), uno dei primi sostenitori di Julian Assange (Benedict Cumberbatch) e suo collega, il film ripercorre i primi inebrianti giorni di Wikileaks, culminati nella diffusione di una serie di controversi documenti che avrebbero cambiato il corso della storia. Il successo riscontrato dal sito ha portato ai suoi fondatori fama immediata e ha trasformato il flusso di informazioni dei mass media e del mondo in generale

Titanic [21:21, Canale 5]: si torna ad emozionarsi con uno dei film più celebri di sempre. In onda la commovente storia d’amore da Jack e Rose, interpretati da Leonardo DiCaprio e Kate Winslet.