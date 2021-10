Ryanair, biglietti da €4,99 da e per Catania: le offerte per una “fuga d’autunno”

La nota compagnia low cost Ryanair ha lanciato un'offerta a partire da oggi con biglietti a prezzi stracciati. Numerose sono le tratte messe a disposizione, per l'Italia e per l'Europa, a partire da 4,99 euro.

La nota compagnia low-cost Ryanair ha lanciato imperiali offerte a prezzi stracciati per partire in autunno. Numerosi sono i voli a partire da 4,99 euro da Catania e per Catania. Le tratte messe a disposizione per la cosiddetta “Fuga d’ottobre”, prevedono biglietti aerei per l’Italia ma anche per numerose città in Europa.

Voli da Catania per l’Italia

I voli partono da 4,99 euro e riguardano notevoli città in tutta Italia.

Alghero, Verona, Milano Malpensa e Roma Fiumicino: da 4,99 euro;

Bari, Napoli e Venezia: da 7,99 euro;

Trieste e Perugia: da 12,99 euro.

Voli da Catania per l’Europa

Sofia e Rodi: da 7,99 euro;

Budapest, Siviglia e Marsiglia: da 12,99 euro;

Madrid, Atena e Kyiv da 19 euro.

Voli per Catania