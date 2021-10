Stasera in Tv: in onda “John Rambo” e “Vivere”

La redazione di LiveUnict propone una serie di film da guardare comodamente stasera in tv per chi preferisce passare le serate sul divano.

Vivere [Rai 3, ore 21:20]: La piccola Lucilla Attorre soffre di asma e appare subito evidente che sia un’affezione psicosomatica: la madre Susi, insegnante di danza ad un gruppo di “culone che vogliono dimagrire”, è sempre di corsa, dimentica le proprie cose dappertutto e trascina la sua bambina come un carrello della spesa. Il padre Luca, invece, è un giornalista freelance con un debole recidivo per le donne. Il fratellastro Pierpaolo è il ricco e viziato erede (da parte di sua madre Azzurra) di una dinastia di avvocati ammanicati con la politica. In questo quadretto disfunzionale si inserisce Mary Ann, un’ aupair irlandese cattolica che scardina definitivamente i già precari equilibri domestici.

John Rambo [Italia 1, ore 21:20]: John Rambo, ex reduce del Vietnam, vive ormai stabilmente lungo il confine che separa la Thailandia e la Birmania passando parte del tempo a risalire il fiume Salween alla caccia di serpenti velenosi. La vita apparentemente quiete dell’ex soldato è stravolta dall’arrivo di un gruppo di volontari cristiani che vorrebbero portare delle scorte di medicinali ad una tribù locale vessata dal regime militare del posto e per farlo vorrebbero l’aiuto di Rambo. Quando un gruppo di guerriglieri proverà ad ostacolare questi missionari, Rambo riunirà una squadra di mercenari nel tentativo di soccorrerli avviando uno scontro che appare già in partenza arduo.

Ma [Italia 2, ore 21:15]: Psycho-thriller che vira sull’horror con Octavia Spencer (premio Oscar per il film “The Help”), Luke Evans (“Lo Hobbit”, “Dracula Untold”) e M. Pyle. Un gruppo di studenti è in cerca di spasso a bordo di un furgoncino. La traiettoria di vita dei ragazzi si incrocia casualmente con quella di Sue Ann, soprannominata “Ma”, una donna di mezza eta’ che vive da sola in una casa isolata alla periferia di una cittadina dell’Ohio. Quando Maggie, una delle ragazze, la ferma per chiederle se possa acquistare per conto loro degli alcolici, visto che loro, in quanto minorenni, non potrebbero farlo, lei, invece di limitarsi ad acquistare gli alcolici, offre loro anche la possibilità di organizzare un party proprio a casa sua, nell’ampio scantinato che permetterà loro di fare baldoria in tutta tranquillità. Le cose si riveleranno però ben diverse e il sogno si trasformerà presto in un incubo nel quale Sue Ann avrà il ruolo dell’assoluta protagonista.

Il giro del mondo in 80 giorni [Spike, ore 21:30]: Un eccentrico inventore londinese, Phileas Fogg è deciso a farsi prendere sul serio dalla Royal Academy of Science di cui fa parte. Per questo si impegna in una bizzarra scommessa con Lord Kelvin, il capo dell’Accademia: riuscirà a circumnavigare il globo in soli 80 giorni.