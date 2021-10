“House of The Dragon”: le prime immagini del prequel di “Game of Thrones” [VIDEO]

Rese pubbliche le prime immagini di "House of The Dragon", il prequel del celebrissimo "Game of Thrones": ecco il teaser.

Ci siamo: HBO ha pubblicato il teaser di una delle serie più attese del 2022: si tratta di “House of The Dragon“, il prequel di “Game of Thrones“, una delle serie più seguite, ispirata ai romanzi di George R. R. Martin.

“House of the Dragon” è uno spin-off ambientato 200 anni prima degli eventi della serie originale. I protagonisti saranno i Targaryen, ossia il casato proveniente dall’antica Valyria ed in grado di dominare i draghi.

La sceneggiatura di questo prequel dovrebbe essere ispirata a “Fuoco e Sangue“, un romanzo di Martin, scritto nel 2018, dedicato solo alla storia della dinastia Targaryen.

Dal teaser si vede poco: ci sono inquadrature di uomini e donne Targaryen, una spiaggia, delle segrete ed una voce di sottofondo che dice: “Dei, re, fuoco e sangue. I sogni non fanno di noi dei re. Sono i draghi a farlo“.

Di seguito il teaser del prequel.