Stasera in TV: in onda “Il lato positivo” e “Final Destination 5”

In onda diversi film per questo martedì autunnale: dal romantico all'horror, ecco tutti i consigli della redazione di LiveUnict.

Tutte contro lui [21:30, Nove] : Film del 2014, con regia di Nick Cassavetes, racconta la storia di Carly interpretata dalla fantastica Cameron Diaz, che è una bellissima donna neyorkese, un avvocato di successo che ama Mark. Parchi, terrazze, ristoranti, salotti, non c’è un luogo di New York in cui Carly e Mark non si siano incontrati e consumati con gli occhi. Poi un giorno Mark annulla con una scusa la cena col padre di Carly e la ragazza scopre che il suo fidanzato è sposato con Kate, una casalinga semplice e credulona che vive solo per il marito. Abbattute dalla scoperta e dalle promesse tradite dall’uomo che diceva di amarle, le donne reagiscono confidandosi le rispettive pene e affogandole nell’alcol. Sorpreso con una terza donna, Carly, Kate e Amber, la nuova arrivata, decidono di vendicarsi, progettando un piano praticamente perfetto.

Final Destination 5 [21:15, Italia 2]: Film Horror del 2011, con regia di Steven Quale, racconta la vicenda in cui il giovane Sam Lawton ha una terribile premonizione: un ponte sospeso sta per crollare e uccidere lui e molte persone intorno. Ben presto l’incubo diventa realtà e Sam riesce a salvarsi dal crollo del ponte, insieme alla fidanzata Molly e a un gruppo di altre persone. Ma nessuno può opporsi ai piani della Morte e uno dopo l’altro i superstiti della tragedia cominciano a morire in maniera efferata. Ma la vera domanda è: riuscirà Sam a fermare il disegno mortale del Destino?

Il lato positivo [21:20, Cielo]: Film del 2012, con regia di David O. Russell, racconta la storia di Pat Solatano, interpretato da, Bradley Cooper è un uomo che ha sempre visto il lato positivo di ogni cosa, convinto che non tutto il male venga per nuocere. Mantiene il suo ottimismo inalterato anche dopo che la moglie lo ha lasciato per un altro uomo, mandandolo in un ospedale psichiatrico. Una volta dimesso, poi, a malincuore è ritornato a vivere con i genitori e in lui è maturata la decisione di poter cambiare se stesso in base ai desideri dell’amata e poterla riconquistare. Le buone intenzioni però non danno i risultati sperati, almeno fino a quando non incontra Tiffany interpretata da, Jennifer Lawrence, è una bellissima ragazza i cui sogni sembrano essersi infranti nel momento in cui il destino ha preso una piega inaspettata. Tiffany gli propone il suo aiuto ma Pat dovrà fare qualcosa in cambio per lei. Improvvisamente, le loro disastrate esistenze si trovano a una svolta e i due, non cambiando nulla di quello che sono, si ritrovano coinvolti in un rapporto che va al di là della semplice amicizia.