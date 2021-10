Coronavirus, la Sicilia scende sotto quota 200 nuovi contagi: il bollettino

Coronavirus Sicilia: oggi il numero dei positivi scende sotto i 200. Catania, tra tutte, è la provincia con il più alto numero di contagi. Gli aggiornamenti.

Sono 1612 i nuovi casi di Coronavirus in Italia, secondo l’ultimo aggiornamento del Ministero della Salute. Cala il numero degli attuali positivi di 871 unità. Migliora anche la situazione Covid in Sicilia: vediamo tutti i dati comunicati dalla Regione all’Istituto Superiore di Sanità.

Coronavirus Sicilia: 183 nuovi casi nell’Isola

Sono 183 i nuovi positivi in Sicilia nelle ultime 24 ore. Le vittime, invece, sono 6 per un totale di 6.852 decessi dall’inizio della pandemia. Alto il numero dei guariti, che sono oggi 399 per un totale di 279.336 guariti.

Cala il numero degli attuali positivi di 222 unità per un totale di 13.617 attuali positivi nell’Isola.

Coronavirus Sicilia: i dati delle province