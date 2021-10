Università, laurea allo stadio per 1000 neo-dottori: è festa tra gli spalti

1000 neo-laureati festeggiano la laurea allo stadio, dopo essere stati proclamati ufficialmente davanti ad amici e parenti.

Il raggiungimento della laurea è un traguardo importante e, come tale, di consueto viene festeggiato. In questo caso, però, il luogo di festeggiamento è stato abbastanza insolito: si tratta dello stadio dell’Udinese, la Dacia Arena.

Infatti sulla Curva Nord, il settore più caldo dello stadio, sono stati proclamati 1000 laureati. La cerimonia, che ha registrato la presenza di circa 6000 persone, ha seguito le tradizioni americane. I promotori di questa iniziativa hanno evidenziato quanto sia stato pesante festeggiare la laurea senza i familiari, gli amici e i parenti più strettii. Per via del periodo pandemico che va avanti da troppo tempo.

Durante la cerimonia tutti i laureati, seduti precedentemente in Curva Nord, hanno sfilato lungo il terreno di gioco, e poi sono stati proclamati davanti ai loro parenti e con i loro amici più stretti, che si trovavano nella tribuna centrale.

“La Dacia Arena si sta confermando sempre di più come punto di riferimento per il territorio e la comunità. -Continua- Solo pochi mesi fa abbiamo istituito un Hub Vaccinale in Curva Nord. Oggi ci troviamo a celebrare un migliaio di neo dottori che hanno l’opportunità di festeggiare la loro laurea non solo in Dad”, ha dichiarato il direttore generale dell’Udinese Calcio Franco Collavino.